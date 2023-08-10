وذكر المركزي الروسي في بيان، الأربعاء، أن حصة اليوان خلال يوليو الماضي، ارتفعت من 39.8 بالمئة في يونيو السابق له، بينما لم تتجاوز 20 بالمئة قبل الحرب في أوكرانيا.

وبدأت موسكو عملية إحلال للعملة الصينية، مكان عملات أجنبية أخرى بصدارة الدولار الأميركي واليورو الأوروبي، في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

وتحولت مدفوعات التجارة في عديد القطاعات ومنها الطاقة، لتتم باليوان الصيني والروبل الروسي، بعيدا عن الدولار، بعد عقوبات أمريكية وأوروبية على وفرة الدولار في السوق الروسية.

وزاد البنك: "كجزء من القواعد المالية المطبقة في الفترة من أول أغسطس الجاري إلى 31 يناير المقبل، سيبيع المركزي الروسي يوميا مبالغ من اليوان بقيمة 2.3 مليار روبل (23.8 مليون دولار)".

وبدأت عدة دول أخرى كالبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، إلى جانب الصين وروسيا وماليزيا، عملية تنويع في مدفوعات التجارة لتتم بعملاتها المحلية أو اليوان الصيني، في محاولة للابتعاد عن سطوة الدولار في مدفوعاتها.