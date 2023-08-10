انخفضت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة إلى حد كبير منذ 2021، ولكنها ارتفعت بشكل طفيف في الأشهر القليلة الماضية.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل مشاركة قوة العمل في يونيو انخفض 52.9 بالمئة من 53.6 بالمئة في الشهر السابق.

على جانب آخر، أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن الإنتاج الصناعي في تركيا ارتفع 1.6 بالمئة على أساس شهري في يونيو على أساس معدل موسميا وفي وضوء عوامل التقويم.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن الإنتاج ارتفع 0.6 بالمئة على أساس سنوي.

وهبط الإنتاج الصناعي ستة بالمئة على أساس شهري في فبراير على أساس معدل موسميا وفي وضوء عوامل التقويم، وذلك حين ضرب زلزال مدمر جنوب شرق البلاد.