وقالت الشركة في بيانها الصادر الخميس إنها دفعت فوائد بقيمة 300 مليون درهم في الربع الثاني على قرض مسحوب في ديسمبر 2022، وهو ما ساهم في تراجع أرباحها الصافية خلال هذه الفترة.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة الأم للأنصاري للصرافة، في الربع الثاني بنحو 1.2 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 291 مليون درهم، "مدفوعة بنمو ملحوظ في خدمات الأوراق النقدية ونظام حماية الأجور والخدمات الأخرى".

وفي النصف الأول من العام ارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي إلى 578 مليون درهم، فيما تراجعت الأرباح الصافية 2.5 بالمئة إلى 263 مليون درهم.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الفترة شهدت زيادة في التكاليف المرتبطة بالتوسع وافتتاح فروع جديدة إلى جانب تراجع هوامش أعمال التحويلات المالية.

وبحسب بيانات الشركة، فإن عدد فروعها في الإمارات ارتفع في النصف الأول من العام الجاري إلى 238 فرعا، مقابل 223 فرعا في نفس الفترة من 2022.

وقالت الشركة إنها ملتزمة بتوزيع أرباح مالية على المساهمين لا تقل عن 600 مليون درهم للسنة المالية 2023، كما تم الإعلان عنها خلال الاكتتاب العام، على ان يتم دفعها بشكل نصف سنوي حيث توزع الدفعة الأولى خلال أكتوبر 2023، والدفعة الثانية في أبريل 2024.

وأشار البيان إلى أن المجموعة تتوقع الاستحواذ بالكامل على شركة الأنصاري للصرافة في الكويت قبل نهاية العام. كما تعتزم الشركة التوسع في سلطنة عمان من خلال الاستحواذ على حصة مسيطرة في إحدى شركات الصرافة في البلاد، متوقعة أن يتم استكمال الاستحواذ في الربع الأول من العام المقبل.