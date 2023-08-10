وحققت إعمار العقارية إيرادات بلغت 12.3 مليار درهم (3.3 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، وبلغت مبيعاتها العقارية في هذه الفترة 20.2 مليار درهم (5.5 مليار دولار) بزيادة سنوية 14 بالمئة، بحسب بيان الشركة الصادر الخميس.

وبلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقارية لدى إعمار العقارية 62.8 مليار درهم (17.1 مليار دولار)، والتي سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات المقبلة، وفق ما جاء في البيان.

وقالت الشركة إن الإيرادات المتكررة من انشطة التسوق والضيافة والترفيه والتأجير سجلت نموا بنسبة 11 بالمئة في النصف الأول من العام "مدعومة بزيادة مبيعات المستأجرين والانتعاش القوي في قطاع السياحة".

يذكر أن إعمار العقارية، مدرجة في سوق دبي المالي، وتعمل في مجال التطوير العقاري والضيافة وتجارة التجزئة، ولديها رصيد من الأراضي يصل إلى 1.7 مليار قدم مكعبة في الإمارات وأسواق أخرى، ومن أبرز مشروعاتها "برج خليفة" و"دبي مول".