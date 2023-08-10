ومن المتوقع أن يصعد مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو على نحو طفيف على أساس سنوي غدا الخميس، وأن يرتفع 0.2 بالمئة على أساس شهري مثل يونيو.

تحركات الأسهم

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 31.47 نقطة أي بنسبة 0.70 بالمئة إلى 4467.91 نقطة.

وخسر المؤشر "ناسداك" المجمع 162.31 نقطة أي بنسبة 1.17 بالمئة إلى 13.723.96 نقطة.

وتراجع​​المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 186.92 نقطة أي بنسبة 0.53 بالمئة إلى 35127.57 نقطة.