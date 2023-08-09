وارتفعت البنوك في منطقة اليورو بنسبة 1.4 بالمئة بعد انخفاض 3.5 بالمئة في اليوم السابق، إذ أعلنت الحكومة الإيطالية في وقت متأخر أمس الثلاثاء عن سقف لضريبة غير متوقعة للمقرضين في البلاد.

وأوضحت أن الضريبة البالغة 40 بالمئة على المكاسب غير المتوقعة لن تزيد عن 0.1 بالمئة من إجمالي أصولهم.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة، فيما أظهرت بيانات أن الصين انزلقت إلى انكماش مما زاد أيضا من الإقبال على المخاطرة.

وتقدم مؤشر النفط والغاز 2.3 بالمئة، مسجلا أفضل أداء يومي له في شهرين، إذ سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ أبريل.

وسيتحول التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها غدا الخميس، حيث يتطلع المستثمرون لمعرفة ما إذا كان البنك الفيدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.