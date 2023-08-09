وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندية تسليم شهر سبتمبر بنسبة 40 بالمئة إلى 43.385 يورو لكل ميغاواط - ساعة، وهي أكبر مكاسب يومية منذ مارس 2022، قبل أن تقلص بعض من هذه المكاسب.

وعند الساعة 16:55 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندية بـ 27.2 بالمئة عند 39.50 يورو لكل ميغاواط - ساعة.

وبعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، سعى الاتحاد الأوروبي إلى تخزين الغاز بمستويات عالية، لتعويض انخفاض الإمدادات الروسية لا سيما خلال أشهر الشتاء التي يبلغ فيها الطلب الذروة.

ومن المتوقع أن يحقق التكتل هدف ملء منشآت التخزين بنسبة 90 بالمئة بحلول الأول من نوفمبر.

وقال التجار إنه بالإضافة إلى التخزين في مناطق بالاتحاد الأوروبي، يوجد سبب منطقي من الناحية التجارية وراء التخزين في أوكرانيا، وهو الاستفادة من الأسعار الرخيصة الآن مقارنة بالتسليمات الآجلة.

وتوفر المرافق الأوكرانية مساحة تخزين إضافية تبلغ 10 مليارات متر مكعبة، كما أن لديها ما يسمى بنظام المستودعات الجمركية لجذب العملاء الأجانب، مع إعفاء الغاز المخزن هناك من الرسوم الجمركية لمدة ثلاث سنوات، مما يسمح بإعادة استيراده بسهولة إلى الاتحاد الأوروبي.