لكن أسعار النفط قلصت بعض ارتفاعاتها، بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية بـ 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وكانت بيانات معهد البترول الأميركي قد أظهرت الثلاثاء،ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 4.1 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقال كارالامبوس بيسوروس، كبير محللي الاستثمار لدى إكس.إم. للسمسرة، "التعافي الأحدث مدفوع بشكل أساسي بتعهد كبار المنتجين، مثل السعودية وروسيا، بالإبقاء على الإمدادات منخفضة لمدة شهر آخر".

وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد قالت إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا شهرا آخر ليشمل سبتمبر.

وقالت روسيا أيضا إنها ستخفض في الشهر ذاته صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا.

وحقق النفط الخام مكاسب للأسبوع السادس على التوالي الأسبوع الماضي، مدعوما بتراجع إمدادات أوبك+ وآمال بأن يعزز التحفيز تعافي الطلب على النفط في الصين.

وتعرض النفط أيضا أمس لضغوط من بيانات صينية أظهرت انخفاض واردات النفط الخام في يوليو 18.8 بالمئة عن الشهر السابق، إلى أدنى معدل يومي لها منذ يناير، على الرغم من ارتفاعها 17 بالمئة عنها قبل عام.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنت بما يعادل 0.89 بالمئة إلى 86.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، لكنها كانت قد لامست مستوى 87.63 دولار للبرميل خلال الجلسة وهو أعلى سعر منذ يناير.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 90 سنتا أو 1.10 بالمئة إلى 83.84 دولار للبرميل.

ولامس الخام الأميركي القياسي في وقت سابق اليوم مستوى 84.64 دولار، وهو أعلى سعر منذ نوفمبر 2022.