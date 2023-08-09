وقالت دانة غاز في بيان، الأربعاء، إن إيراداتها في الستة أشهر الأولى من العام انخفضت بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 814 مليون درهم (222 مليون دولار)، بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز عالميا.

وذكر البيان أن متوسط سعر خام برنت انخفض خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 25 بالمئة إلى 80 دولارا للبرميل مقابل 107 دولارات للبرميل في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن زيادة إنتاجها في إقليم كردستان العراق وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 15 بالمئة أثر بشكل إيجابي في الحد من تأثير انخفاض أسعار النفط.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي للشركة في البيان إن "نتائج النصف الأول لدانة غاز تعكس البيئة الصعبة التي يواجهها منتجو الهيدروكربونات وسط انخفاض أسعار النفط العالمية".

وأضاف: "لمواجهة هذا التراجع في أسعار الطاقة، ركزت الشركة على زيادة الإنتاج، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحصيل المستحقات المتأخرة من حكومتي مصر وإقليم كردستان العراق".

وقالت دانة غاز إنها استلمت 80 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان العراق، التي وجدت صعوبة أحيانا على مدى أكثر من عشر سنوات في تسديد المستحقات في موعدها.

وأوضحت الشركة في بيانها أن شركة بيرل بتروليوم، وهي كونسورتيوم تملك دانة غاز حصة أغلبية فيه، استلمت "مؤخرا" 101 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان "على الرغم من التحديات المستمرة داخل العراق. كما يتم إجراء مناقشات مع حكومة إقليم كردستان العراق لتسوية جميع المستحقات غير المسددة في أقرب وقت ممكن".\

وذكرت دانة غاز أنها حصّلت أيضا 26 مليون دولار من مصر الموقع الآخر لعملياتها.

وأضافت أن مستحقاتها غير المستلمة بلغت في نهاية يونيو "356 مليون درهم (97 مليون دولار) في إقليم كردستان العراق و150 مليون درهم (41 مليون دولار) في مصر".

وانخفض إجمالي إنتاج دانة غاز اثنين بالمئة إلى 59 ألفا و800 برميل من المكافئ النفطي يوميا في النصف الأول مقارنة مع مستواه قبل عام بسبب انخفاض معدل الإنتاج في مصر 12 بالمئة وهو ما يتجاوز الزيادة المحققة في إقليم كردستان العراق البالغة 6 بالمئة. وعزت الشركة انخفاض معدل الإنتاج في مصر إلى التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول.

يذكر أن شركة دانة غاز، مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي أول وأكبر شركة من القطاع الخاص تعمل في مجال الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، ولديها أصولا ومشروعات في مجال استكشاف وإنتاج ومعالجة الغاز في الإمارات ومصر وإقليم كردستان العراق، بحسب موقعها الإلكتروني.