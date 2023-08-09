وبحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1930.37 دولار للأونصة بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو عند 1922 دولارا للأونصة أمس الثلاثاء. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1964.50 دولار للأونصة.

وقال بادن مور، رئيس إدارة السلع في بنك أستراليا الوطني لوكالة رويترز: "من أجل انتعاش مستدام (في الذهب)، نعتقد أن السوق بحاجة إلى مزيد من اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية في 2024".

وأظهرت البيانات في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انكمش في يوليو مع الصعوبة التي يجدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب إضافة إلى تزايد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات إضافية للتحفيز المباشر.

وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، دعما من تجدد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أميركية.

ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأمد مما جعل الذهب أكثر جاذبية. كما ظل مؤشر الدولار بعيدا عن أعلى مستوى سجله أمس الثلاثاء وانخفض 0.2 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 22.91 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 906.46 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1226.03 دولار للأوقية.