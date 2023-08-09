وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية واحدا بالمئة بحلول الساعة 0705 بتوقيت غرينتش ليلامس أعلى مستوياته في أسبوع.

وزاد مؤشر البنوك بمنطقة اليورو 1.4 بالمئة إثر هبوطه 3.5 بالمئة في الجلسة الماضية وذلك بعدما وضعت الحكومة الإيطالية سقفا للضريبة الجديدة نسبته 0.1 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية.

وكان إعلان الضريبة المفاجئة بنسبة 40 على الأرباح غير المتوقعة للبنوك قد أثار موجة بيع واسعة، وقضى على 10 مليارات دولار من القيمة السوقية للبنوك في إيطاليا.

وارتفعت أسهم بنوك إيطالية مثل إنتيسا سان باولو وبانكو بي.بي.إم ويوني كريديت بما بين 1.7 و2.5 بالمئة.

ولم يكترث المستثمرون فيما يبدو ببيانات أظهرت دخول القطاع الاستهلاكي في الصين مرحلة انكماش في الأسعار مع استمرار تراجع أسعار المنتجين في يوليو في الوقت الذي يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في إنعاش الطلب.

وارتفع سهم نوفو نورديسك 0.5 بالمئة مواصلا مكاسبه من جلسة أمس حينما قفز لمستوى قياسي بعدما قالت شركة الأدوية الدنماركية إن عقارها لعلاج السمنة يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.