وانخفضت الأرباح التشغيلية في الفترة من أبريل إلى يونيو بنسبة 31 بالمئة إلى 253 مليار ين (1.8 مليار دولار) بما يتماشى مع التقديرات.

وهبطت الأرباح في وحدة الأفلام بمقدار الثلثين بسبب انخفاض مبيعات المحتوى التلفزيوني بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التسويق بعد أن طرحت الشركة المزيد من الأفلام في دور العرض.

وحولت الشركة، التي كانت يوما ما عملاقا في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، تركيزها أكثر على الترفيه وصناعة الأفلام والموسيقى والألعاب. وهي رائدة أيضا في تصنيع أجهزة الاستشعار الخاصة بالصور.

وقالت سوني في مايو إنها تدرس فصل جزء من وحدتها المالية، التي تشمل التأمين على الحياة والخدمات المصرفية، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى الاستثمار في أعمال ترفيه خاصة بها.

وأضافت الشركة أنها تتوقع بيع 25 مليون جهاز للعبة بلاي ستيشن 5 في السنة المالية الجارية، فيما سيكون رقما قياسيا بعد تخفيف أزمات سلسلة التوريد.

وتجاوزت المبيعات التراكمية للجهاز 40 مليونا.

وذكرت شركة نينتندو الأسبوع الماضي أنها باعت 18.5 مليون جهاز للعبة "ذا ليجند أوف زيلدا: تيرز أوف ذا كينجدم" منذ إصدارها في مايو، مما ساعد على زيادة مبيعات جهاز لعبة سويتش القديمة.