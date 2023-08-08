وأشارت الوكالة في بيان إلى أن المدفوعات لم تُسدد في سياق العقوبات التي فرضها الاتحاد على النيجر، عقب استيلاء الجيش على السلطة هناك أواخر الشهر الماضي.

وأضافت "هذا الوضع يخضع للمراقبة عن كثب".

ويواجه قادة الانقلاب العسكري صعوبات كبيرة، مع وقف دول غربية وإفريقية وهيئات دولية مساعداتها للنيجر، والمقدرة بنحو ملياري دولار، وفق البنك الدولي.

فالنيجر، بلد حبيس، لا منافذ بحرية له، وأغلب صادراته تمر عبر بنين ونيجيريا، المطلتين على خليج غينيا والمحيط الأطلسي، والعضوتين في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس).

وتعتبر النيجر من أفقر دول العالم، إذ يعيش أكثر من نصف سكانها (50.6 بالمئة)، تحت مستوى خط الفقر.

واحتلت البلاد المرتبة 175 عالميا من حيث الناتج الفردي في عام 2021، والمرتبة 124 عالميا من حيث الناتج الداخلي.