وأظهرت بيانات الثلاثاء، تراجع واردات الصين وصادراتها بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في يوليو، إذ انخفضت الواردات 12.4 بالمئة عنها قبل عام والصادرات 14.5 بالمئة، وذلك في مؤشر آخر على تعثر التعافي الاقتصادي للصين.

وتراجع اليوان في المعاملات الخارجية مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع عند 7.2350 للدولار، وكذلك تراجع في السوق الداخلية إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 7.2223 للدولار.

وانخفض الدولار الأسترالي بما يصل إلى 1.1 بالمئة إلى 0.6505 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الأول من يونيو، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى في شهرين عند0.6041 دولار.

ومع أن تحركات العملات كانت طفيفة في مستهل التعاملات الآسيوية، فقد عزز الدولار مكاسبه في التعاملات الصباحية الأوروبية، مع هشاشة الإقبال على المخاطرة، وإخفاق الأسهم الآسيوية والأوروبية في أن تلحق بركب مكاسب الجلسة الماضية في وول ستريت.

وصعد مؤشر الدولار 0.5 بالمئة إلى 102.59 نقطة مبتعدا بشكل أكبر عن أدنى مستوى في أسبوع والذي سجله الجمعة، عقب صدور تقرير متباين حول الوظائف بالولايات المتحدة إذ أشار إلى تراجع في قوة سوق العمل مع استمرار متانتها.

وفي أوروبا، هبط الجنيه الإسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.2720 دولار، بعد أن أظهر مسح أن تجار التجزئة في بريطانيا سجلوا في يوليو، أبطأ نمو للمبيعات في 11 شهرا.

وانخفض اليورو 0.5 بالمئة أيضا إلى 1.0953 دولار، فيما تراجعت الكرونة السويدية والكرونة النرويجية شديدتا التأثر بالمخاطر أمام الدولار.

وصعد الدولار مقابل العملة اليابانية 0.6 بالمئة إلى 143.23 ين.