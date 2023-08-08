وفي حالة الإعلان عن ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في البيانات المقرر صدورها الخميس، فمن الممكن أن يزيد ذلك احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في سبتمبر.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة زيادة عائدات السندات مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

تحركات الأسعار

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.58 بالمئة إلى 1,925.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 12:57 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 11 يوليو، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.57 بالمئة إلى 1,958.95 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9 بالمئة عند 22.95 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 905.78 دولار للأونصة.

وانخفض البلاديوم أيضا 2.3 بالمئة إلى 1211.96 دولار للأونصة.