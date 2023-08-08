وردا على فالديس دومبروفسكيس مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، الذي وصف العجز بأنه "صاعق" في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، قالت وزارة الخارجية "لم تسع الصين أبدا إلى تحقيق فائض تجاري عن عمد".

وكان فالديس قد دعا خلال المقابلة، الصين، لتخفيف العراقيل التي تضعها أمام الصادرات الأوروبية، وذلك بعد أن بلغ العجز التجاري بين الكتلة وبكين نحو 400 مليار يورو، العام الماضي.

وقال في المقابلة، إن "العجز المذهل، الذي تضاعف خلال عامين، يؤكد على حاجة بكين لفتح أسواقها".

وأضاف دومبروفسكيس، أن العلاقة التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي "غير متوازنة أبداً"، مشيراً إلى أن "بكين لديها فائض تجاري ضخم، كما أن مستوى الانفتاح من الجانب الصيني ليس هو نفسه لدى الاتحاد".