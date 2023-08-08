وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن قيم مبيعات التجزئة ارتفعت 1.5 بالمئة مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، أي أقل من نصف متوسط وتيرة النمو في آخر 12 شهرا والبالغة 3.9 بالمئة.

كما يأتي ذلك هبوطا من أعلى مستوى هذا العام عند 5.2 بالمئة مقارنة المسجل في فبراير.

لم يتضرر المستهلكون البريطانيون إلى حد كبير حتى الآن من تراجع قوتهم الشرائية في ظل ارتفاع التضخم العام الماضي ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل مستمر، لكن محللين يتوقعون أن تتزايد الآثار في الأشهر المقبلة.