وخضعت هذه الصفقة بالفعل للتدقيق من قبل هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية، وتم تتنبيه الشركتين من أنه قد يتم وقف الصفقة إذا ما ظهرت أضرار محتملة للمنافسة أو الابتكار.

وقالت المفوضية إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي، "قلقون من أن الصفقة قد تقلل المنافسة في الأسواق العالمية لتزويد برامج تصميم المنتجات التفاعلية وأدوات إنشاء الأصول الرقمية".

ومنحت المفوضية نفسها 90 يومًا لإجراء تحقيق أكثر تعمقًا بعد الكشف عن "مخاوفها الأولية".

وكانت شركة Adobe قد أعلنت عن عرض استحواذ يشمل قيمة مادية وأسهم للمطور الأمريكي Figma في سبتمبر 2022.

تشتهر شركة Adobe ببرامج تحرير الفيديو والصور الخاصة بها، مثل Photoshop و Premiere، بينما تمتلك Figma أداة تصميم منتجات تشاركية قائمة على الويب.

ويشعر منظمو مكافحة الاحتكار في كل من بروكسل ولندن بالقلق، من أن الاستحواذ قد يقلل المنافسة في القطاع، لكن لم يحاول أي منهما حتى الآن عرقلة الصفقة.

بدلاً من ذلك ، طلبت هيئة مكافحة الاحتكار في بريطانيا الأسبوع الماضي من Adobe تقديم اقتراحات لمعالجة المخاوف.