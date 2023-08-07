وتلقى الدولار دعما من تصريحات رسمية صدرت عن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، والتي أيدت رفعا إضافيا لأسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الخميس، إذ تشير التوقعات إلى أن التضخم الأساسي سيرتفع 4.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو.

ومن المقرر أيضا صدور تقرير التضخم الصيني لشهر يوليو، الأربعاء، فيما يتوقع متعاملون مزيدا من المؤشرات على تباطؤ التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تحركات الأسعار

انخفض اليورو 0.2 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 1.0995 دولار.

وارتفع الدولار مقابل العملة اليابانية 0.2 بالمئة إلى 142.06 ين، كما ارتفع بالنسبة نفسها أمام العملة السويسرية إلى 0.8748 فرنك سويسري.

وشهد مؤشر الدولار تغيرا طفيفا ليسجل 102.08 نقطة، وكان قد سجل أدنى مستوى الجمعة، في أعقاب تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي جاء دون التوقعات.

وتحرك اليوان الصيني بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين، وخسر 0.1 بالمئة في التداولات بالخارج ليصل إلى 7.196 يوان للدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.277 دولار.