وسجل الخامان القياسيان برنت ونايمكس الأميركي الأسبوع الماضي، مكاسب لسادس أسبوع على التوالي.

وقال محللون إن الأسعار تراجعت بفعل سعي التجار لجني الأرباح.

وقال تاماس فارجا، من شركة "بي.في.إم"، إن عدم حدوث تراجعات قوية، ربما يكون مرتبطا بعدم حدوث أي ضرر خطير للبنية التحتية في قاعدة نوفوروسيسك البحرية الروسية بعد هجوم آخر بطائرة مسيرة أوكرانية.

ويتعامل هذا الميناء مع اثنين بالمئة من إمدادات النفط العالمية، وربما تزداد المخاطر على إمدادات النفط مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا في موانئ البحر الأسود.

ومددت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الخميس، تخفيضاتها الطوعية للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر.

كما قالت روسيا الخميس، إنها ستخفض صادرات النفط 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا إلى 85.28 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 98 سنت إلى 81.84 دولار للبرميل.