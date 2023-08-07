وتأتي الخطوة التوسعية الجديدة استمرارا لاستراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمهيدا لدخول المجموعة سوق سلطنة عمان.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة إن مجموعة الأنصاري تركز على افتتاح أفرع ومقرات جديدة محليا وإقليميا، واستكشاف فرص وآفاق النمو والتوسع عبر الاستحواذ والاندماج ودخول أسواق جديدة.

ستشكل سلطنة عمان ثاني محطات توسع المجموعة على مستوى المنطقة بعد دولة الكويت.

وأوضحت المجموعة أن الاستحواذ لا يزال في مرحلته الأولية ويخضع للموافقات التنظيمية اللازمة، وتوقعت استكمال صفقة الاستحواذ في الربع الأول من عام 2024.