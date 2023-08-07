وعقب اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في العاصمة الأردنية عمان، قال مدبولي إنه تمت مناقشة التعاون بين البلدين في عدة مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.

وقال مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إن اللجنة ناقشت أيضا الربط والتكامل في مجال الغاز الطبيعي واستغلال البنية التحتية بين البلدين.

وأشار إلى اتفاق البلدين على أهمية تقوية وسائل النقل البري والبحري والسكك الحديدية بين مصر والأردن، للسماح بانتقال الصادرات والواردات بين البلدين.

من جانبه قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إن اللقاء مع الجانب المصري تطرق إلى التكامل في مجال البنية التحتية، خصوصاً في مجال الغاز والاستفادة المشتركة في المرافق على جانبي الحدود بين البلدين.

وأضاف: "تحدثنا عن مشروع خط النقل العربي الذي يهدف إلى الربط ما بين أفريقيا وآسيا، وكيفية تطوير هذا المشروع الذي يقلل من كلف التبادل التجاري ويرفع تنافسية المنطقة".