وترغب كازاخستان، وهي من المصدرين المهمين للسلع الزراعية مثل الحبوب والبذور الزيتية، في شحن الصادرات إلى وجهات في الخليج وآسيا وأفريقيا.

وناقش سيريك جومانجارين، وهو نائب رئيس وزراء كازاخستان، المشروع مع داود تافتي الرئيس التنفيذي لشركة سيماتك للشحن التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.

وتصدر كازاخستان، وهي دولة حبيسة، الحبوب والبذور الزيتية في الغالب إلى دول آسيا الوسطى المجاورة والصين، كما تشحن بعض الصادرات إلى موانئ البحر الأسود عبر روسيا.