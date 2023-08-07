وقال الصندوق في بيان، الاثنين، إن الشركة ستكون برئاسة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، التي تتولى أيضا منصب سفيرة المملكة في واشنطن.

ستركز الشركة الجديدة على صحة ونمط الحياة للأجيال المستقبلية من خلال ست خدمات رئيسية، تشمل اللياقة البدنية، والملابس الرياضية، والعناية الشخصية والعلاجية، والتغذية والتشخيص، والأكل الصحي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي، بحسب البيان.

وذكر البيان أن "كياني" تهدف إلى الاهتمام بكل ما يخص المرأة في مختلف خدماتها، وبشكل خاص بالصحة النفسية، والجسدية، والاجتماعية. وتسعى الشركة للوصول إلى أكثر من مليون مستفيدة من أجل الإسهام في استحداث مجتمع حيوي تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وخلال الفترة الأخيرة أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق عدد من الشركات المتخصصة في مجالات متنوعة ضمن خطط المملكة لتنويع اقتصادها في إطار رؤية 2030.

وقال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، رائد إسماعيل، في البيان: "تهدف شركة كياني إلى استحداث العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع اللياقة البدنية والرفاهية في المملكة، الذي تقدر قيمته حالياً بأكثر من 16 مليار ريال".

وأضاف أن الشركة ستعمل بالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم خدمات متكاملة تسهم في تمكين قطاع اللياقة البدنية والرفاهية، واستحداث مجتمع أكثر صحة وحيوية.