وقالت الشركة التابعة للحكومة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن تمديد موعد إغلاق المزايدة يأتي استجابة لمطالب الشركات التي أبدت رغبتها في المشاركة بالمزايدة حتى تتمكن من شراء كراسة الشروط وحزم البيانات، وإعطائها الفرصة لتقييم مناطق المزايدة، وأيضا حتى يتقدم أكبر عدد ممكن من الشركات بعروضها الفنية والمالية لضمان التنافس بينها.

وكانت شركة شلاتين للثروة المعدنية طرحت المزايدة في مايو الماضي للتنقيب عن الذهب في 5 مناطق بالصحراء الشرقية هي: "فطيري"، و"البرامية"، و"عقود"، و"أم عود"، و"حماطة".

وتأسست شركة شلاتين للثروة المعدنية في عام 2012، بموجب قرار لمجلس الوزراء، بهدف تعزيز قدرات البلاد في أنشطة استكشاف وإنتاج وتسويق الذهب، حيث تسعى مصر لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التعدين.