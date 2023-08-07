وجاءت أرباح الربع الثاني أعلى من توقعات المحللين التي بلغت في المتوسط حوالي 110 مليارات ريال، بحسب بلومبرغ.

وأظهرت بيانات أرامكو السعودية الصادرة، الاثنين، أن إيراداتها تراجعت في الربع الثاني بنحو 28.4 بالمئة، لتصل إلى نحو 402.6 مليار ريال، وهو ما جاء أيضا أقل من التوقعات البالغة حوالي 412 مليار ريال.

وقال رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر "تعكس نتائجنا القوية مرونتنا وقدرتنا على التكيف خلال تقلبات السوق. كما نواصل إظهار قدرتنا على المدى البعيد لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم بمستويات عالية من الموثوقية".

وتأثرت أرباح أرامكو بخفض السعودية لإنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل بداية من مايو الماضي التزاما بقرار تحالف أوبك+، وانخفاض أسعار النفط في الربع الثاني.

وعلى مدار النصف الثاني بأكمله تراجعت أرباح أرامكو بنحو 29.5 بالمئة إلى 232.4 مليار ريال، فيما انخفضت الإيرادات 20.3 بالمئة إلى 820 مليار ريال.

وأعلنت أرامكو اليوم عن توزيعات أرباح نقدية بنحو 110 مليارات ريال (29.4 مليار دولار) ستصرف في الربع الثالث، منها 73.2 مليار ريال عن الربع الثاني، و 37 مليار ريال مرتبطة بالأداء.