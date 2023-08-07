وأضافت الشركة "ستعزز هذه الاتفاقية دورنا في دعم صناعة الدفاع الوطنية وتعزيز قدراتنا المحلية".

وفي يوليو اتفقت السعودية على شراء طائرات مسيرة تركية من شركة بايكار في أكبر عقد دفاعي في تاريخ تركيا.

يذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتأسست في مايو 2017، وهي تعمل على تطوير ودعم الصناعات الدفاعية في المملكة وتعزيز اكتفائها الذاتي.

وتسعى السعودية إلى توطين 50 بالمئة من إنفاقها الدفاعي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.