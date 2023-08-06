وأعلن المركزي المصري، الأحد، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية قد ارتفع إلى 34.879 مليار دولار خلال يوليو الماضي، مقابل 34.807 مليار دولار في شهر يونيو.

وفي مطلع أغسطس الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 بالمئة، 20.25 بالمئة و19.75 بالمئة، على الترتيب، بعكس توقعات بتثبيتها.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75 بالمئة.

وبحسب بيان المركزي، فقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم في مصر.