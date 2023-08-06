وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، يوم الجمعة وحققت مكاسب للأسبوع السادس على التوالي مع تفاؤل المستثمرين بأن زيادة الطلب وتخفيض المعروض سيبقيان الأسعار مرتفعة.

وقررت السعودية يوم الخميس تمديد خفض طوعي في إنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر.

كما قررت روسيا خفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا الشهر المقبل.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.2 بالمئة منهيا جلستين من الخسائر، مع صعود سهمي شركة بلدنا ثلاثة بالمئة وشركة قطر للوقود واحدا بالمئة.

وارتفع سهما مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي 2.2 بالمئة و1.1 بالمئة على الترتيب.

وواصل مؤشر السوق السعودي خسائره للجلسة السابعة على التوالي إذ أغلق على انخفاض بنسبة 0.2 بالمئة، مع هبوط سهم مجموعة صافولا 5.5 بالمئة وتراجع سهم حلواني إخوان 8.9 بالمئة.

وأعلنت شركة توزيع المنتجات الغذائية حلواني إخوان عن خسائر أعلى في الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 1.4 بالمئة، بعد ثلاث جلسات من الخسائر، مع ارتفاع جميع القطاعات.

وقفز سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 11.3 بالمئة وتقدم سهم شركة السويدي اليكتريك 4.2 بالمئة.