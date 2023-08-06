وكانت الأصول المدارة للصندوق السيادي للمملكة 1.98 تريليون ريال لعام 2021.

وقال الصندوق إنه حقق عائدا إجماليا للمساهمين بلغت نسبته ثمانية بالمئة وأسس 25 شركة في 2022 مما أتاح 181 ألف وظيفة وضخ 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار) في ذلك العام في قطاعات استراتيجية.

وأشار الصندوق إلى أن 23 بالمئة من أصوله المدارة عبارة عن استثمارات دولية و68 بالمئة استثمارات محلية والباقي في محفظة الخزينة.

وأضاف أن 17 بالمئة من أصوله تدار خارجيا بينما تتم إدارة 83 بالمئة داخليا.

وأشار الصندوق السعودي إلى أن التوسع الجاري في مكاتبه الفرعية الثلاثة في لندن ونيويورك وهونغ كونغ سيدعم استمرار نمو الصندوق ويجعله الخيار المفضل للشراكة مع المستثمرين العالميين.

وجمع الصندوق 5.5 مليار دولار في فبراير من بيع سندات خضراء، بعد طرحٍ أول لسندات خضراء في أكتوبر جمع خلاله ثلاثة مليارات دولار.

وإلى جانب ذلك، حصل الصندوق على قرض بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر من مجموعة مؤلفة من 25 بنكا ليتم توجيه جزء منها لإعادة تمويل قرض كان حصل عليه في 2018.