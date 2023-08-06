وأعلن البنك في بيان إلى البورصة الكويتية، الأحد، أنه حقق أرباحا قدرها 44.115 مليون دينار (143.55 مليون دولار) في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع 21.72 مليون دينار قبل عام، بزيادة نسبتها 103 بالمئة.

وأظهرت النتائج التي نشرها البنك على موقع البورصة أن ربحه الصافي نصف السنوي بلغ 69.191 مليون دينار في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران الماضي مقارنة بمبلغ 43.95 مليون دينار في الفترة ذاتها قبل عام.

وعزا البنك الارتفاع في أرباحه نصف السنوية إلى "زيادة إيرادات الفوائد والاستردادات مقابل المخصصات التي كان قد تم تكوينها في فترات سابقة والتي عوضت بشكل جزئي الزيادة في المصاريف التشغيلية".

وأعلن البنك التجاري الكويتي، في مايو الماضي، ارتفاع أرباحه 12.8 بالمئة لتصل إلى 25.08 مليون دينار (حوالي 81.89 مليون دولار) في الربع الأول من 2023 مقابل 22.23 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.