وذكرت الشركة أنه تم اكتشاف التسرب بالقرب من مدينة تشوديتش بوسط بولندا من أحد خطي القطاع الغربي من دروجبا الذي يتم من خلاله ضخ النفط الخام إلى ألمانيا.

وأوضحت أن الخط الثاني يعمل دون أي تغييرات وأنه لا مخاطر صحية على السكان، مضيفة أن الشركة فتحت تحقيقا للوقوف على سبب الحادث.

ولم تذكر ما إذا كان لهذا تأثير على الإمدادات أو الموعد المتوقع لانتهاء أعمال الإصلاح.

وخط دروجبا هو أحد آخر الخطوط التي تسمح بنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وذلك بعد وقف إمدادات الغاز عبر خط نورد ستريم بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.