وبلغت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي الصيني ما نسبته 1.7 بالمئة خلال نفس الفترة، وفقًا للهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين.

وأظهرت البيانات أن الفائض في تجارة السلع بلغ 293.3 مليار دولار، بينما وصل العجز في تجارة الخدمات إلى 102.1 مليار دولار.

من جانبها، قالت وانغ تشون ينغ، نائبة رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، إن الاقتصاد الصيني قد حافظ على اتجاه التعافي وزخم النمو خلال النصف الأول من 2023.

وأضافت أن أساسيات الاقتصاد السليمة طويلة الأجل التي تتبعها الحكومة الصينية، فإنها ستستمر في دعم التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات.