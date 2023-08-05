وجاء معدل التضخم مدفوعًا بارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.18 بالمئة جراء ارتفاع أسعار معظم مكونات المجموعة وعلى رأسها الحليب والجبن والبيض بـ9.78 بالمئة والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 5.19 بالمئة والزيوت والدهون بنسبة 4.81 بالمئة.

كما ارتفعت أسعار مجموعات المطاعم والفنادق بـ3.68 بالمئة والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بـ2.93 بالمئة.

وارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى التي ارتفعت بـ0.02 بالمئة فيما انخفضت أسعار مجموعة النقل بـ1.74 بالمئة والاتصالات بـ0.22 بالمئة.

وارتفع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 0.23 بالمئة مقارنة بالشهر السابق نتيجة ارتفاع مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ0.97 بالمئة والتبغ بـ 0,35 بالمئة والثقافة والترفيه بـ0.28 بالمئة والسلع والخدمات المتنوعة بـ0.23 بالمئة.

وبالمقابل انخفاض أسعار مجموعات النقل بنسبة 0.1 بالمئة والاتصالات بـ0.05 بالمئة والمطاعم والفنادق بنسبة 0.04 بالمئة.

وسجلت محافظة البريمي أعلى معدل تضخم بين المحافظات بـ1.3 بالمئة مقابل أدنى معدل تضخم بمحافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية بنسبة 0.2 بالمئة.

وتراجع معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان إلى 0.91 بالمئة بنهاية مايو 2023، وفق ما أظهرته بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، مقابل 2.4 بالمئة في مايو 2022.