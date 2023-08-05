أغلقت مؤشرات وول ستريت على تراجع، الجمعة، بعد تقرير أظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، كما سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية خسائر أسبوعية في وقت يتأهب فيه المستثمرون لمزيد من المفاجآت السلبية المحتملة بعد يوم من إعلان شركة أبل لأرباح مخيبة للآمال.