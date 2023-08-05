تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار، أي ما يعادل 1.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 86.24 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.27 دولار، أو 1.6 بالمئة، ليسجل عند التسوية 82.82 دولار للبرميل.

وحقق الخامان القياسيان اليوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ منتصف أبريل.

وقالت السعودية في بيان أمس الخميس إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر، وتركت الباب مفتوحا أمام تمديد آخر.

وقررت روسيا أيضا خفض صادراتها من النفط 300 ألف برميل يوميا الشهر المقبل.

وكتب محللو يو.بي.إس في مذكرة "مع تمديد خفض الإنتاج، نتوقع عجزا بالسوق يزيد على 1.5 مليون برميل يوميا في سبتمبر بعد عجز يقدر بنحو مليوني برميل يوميا في يوليو وأغسطس".

وعلى صعيد الطلب، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة، بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، إن الاستهلاك العالمي للنفط قد ينمو 2.4 مليون برميل يوميا هذا العام.

ولم يشهد اجتماع اللجنة إدخال أي تغييرات على سياسة الإنتاج. وأضافت المذكرة الصادرة عن يو.بي.إس أن اللجنة أشارت إلى أنها قد تتخذ إجراءات إضافية في أي وقت.

وتأثرت أسعار النفط بالبيانات الصادرة اليوم الجمعة التي أظهرت أن الاقتصاد الأميركي حافظ على وتيرة متوسطة لنمو الوظائف في يوليو، ولكن الارتفاع القوي في الأجور وتراجع معدل البطالة إلى 3.5 بالمئة عكسا استمرار قوة سوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تراجعت أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو بصورة أكبر مما كان يعتقد في البداية في يوليو، ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عاما أمس الخميس.