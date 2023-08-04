وقالت وزارة العمل في تقرير الوظائف الذي يحظى بمراقبة عن كثب، إن الوظائف غير الزراعية زادت 187 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة قدرها 200 ألف وظيفة.

تحركات الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1940.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:52 بتوقيت غرينتش.

ولكن سعر المعدن الأصفر انخفض 0.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وأغلقت العقود الأميركية الآجلة للذهب مرتفعة 0.4 بالمئة عند 1976.10 دولار.

وبعد صدور بيانات الوظائف، انخفض الدولار 0.5 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتراجعت عائدات أذون الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في تسعة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.58 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 919.36 دولار.

ويتجه المعدنان لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1256.97 دولار للأونصة.