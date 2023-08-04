وقالت المنظمة إن مؤشرها لأسعار الأرز على أنواعه، الذي يقيس الأسعار في البلدان المصدرة الرئيسية، بلغ ​​129.7 نقطة في المتوسط في يوليو مقابل 126.2 نقطة في الشهر السابق.

وأضافت أن المؤشر ارتفع 20 بالمئة تقريبا في يوليو تموز من 108.4 نقطة العام الماضي وسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

كما ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية العالمية في يوليو من أدنى مستوياته في عامين.

وأمرت الهند، التي تسهم بما يصل إلى 40 بالمئة من صادرات الأرز العالمية، الشهر الماضي بوقف أكبر فئة تصدرها من الأرز لخفض الأسعار المحلية، التي صعدت إلى أعلى مستوياتها في سنوات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تهديد الطقس المتقلب للإنتاج.

والهند وتايلاند وفيتنام وكمبوديا وباكستان من بين المصدرين الرئيسيين للأرز.

والصين والفلبين وبنين والسنغال ونيجيريا وماليزيا من المستوردين الرئيسيين.