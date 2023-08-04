وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الجمعة، أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قد ارتفع خلال يوليو الماضي بواقع 187 ألف وظيفة، مقابل توقعات بأن يضيف القطاع الخاص 200 ألف وظيفة الشهر الماضي.

كما عدلت وزارة العمل بيانات الوظائف خلال شهر يونيو الماضي بالخفض إلى 185 ألف وظيفة.

وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.5 بالمئة في يوليو، مقابل توقعات بأن يبقى دون تغيير عن مستواه في يونيو الماضي عند 3.6 بالمئة.

وكان تقرير "ADP" كان أظهر أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 324 ألف وظيفة، بأكثر من التوقعات، ما أظهر متانة وقوة سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.