وقالت الشركة في بيان، إن إيراداتها في النصف الأول ارتفعت بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 5.3 مليار درهم (1.4 مليار دولار) مدفوعة بقطاع خدمات حقول النفط وقطاع الحفارات البحرية ذاتية الرفع اللذان حققا على التوالي ارتفاعا بنسبة 45 بالمئة و31 بالمئة.

وفي الربع الثاني منفردا، حققت أدنوك للحفر إيرادات بنحو 2.7 مليار درهم (724 مليون دولار) بزيادة 8 بالمئة على أساس سنوي، وارتفع صافي الأرباح بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي إلى 836 مليون درهم (228 مليون دولار).

ومنذ إدراج حصة أقلية من أسهم "أدنوك للحفر"، في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر 2021 رفعت الشركة عدد الحفارات التي تمتلكها من 95 إلى 115 منصة حفر اعتبارا من تاريخ 31 مارس 2023، فيما تخطط لمزيد من التوسع ليصل إجمالي منصات الحفر التابعة لها إلى 142 منصة العام المقبل، بحسب بيان سابق للشركة.