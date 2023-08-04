وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.198 بالمئة خلال الجلسة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر، لتواصل صعودا بدأته أمس بعد خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون النتائج الفصلية لشركتي أبل وأمازون المزمع نشرها بعد إغلاق السوق.

تحركات الأسهم

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 12.37 نقطة، بما يعادل 0.27 بالمئة ليغلق عند 4501.02 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 13.73 نقطة أو بنسبة 0.11 بالمئة إلى 13957.99 نقطة.

وهبط المؤشر "​​داو جونز" الصناعي بواقع 75.07 نقطة أو بنسبة 0.21 بالمئة إلى 35207.45 نقطة.