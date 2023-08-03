وقالت وكالة تاس الروسية إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض غرامة على شركة أبل بسبب تلك المخالفة.

ولم تصدر أبل أي تعليق حتى الآن على القرار، بحسب رويترز.

وأوقفت الشركة الأميركية الشهيرة مؤقتا جميع مبيعات منتجاتها في روسيا بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وجعلت خدمة أبل باي محدودة في روسيا.

وتخوض موسكو صدامات مع شركات التكنولوجيا الكبرى لسنوات حول المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي في نزاعات تصاعدت بعد بدء الأزمة في أوكرانيا.