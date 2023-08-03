وحققت الشركة في النصف الأول من العام صافي أرباح بقيمة مليار و127 مليون درهم (307 ملايين دولار) أو 0.15 درهم (0.04 دولار) للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بصافي الربح البالغ 264 مليون درهم إماراتي (72 مليون دولار) المسجل في النصف الأول من عام 2022.

وزادت إيرادات الشركة في النصف الأول من العام بنسبة 62 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 4 مليارات و499 مليون درهم (مليار و225 مليون دولار).

وقالت الشركة إن هذه النتائج جاءت مدفوعة بنمو الإيرادات عبر قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للشركة، والتي تتضمن الخدمات اللوجستية المتكاملة، والشحن، والخدمات البحرية.

وأضافت أدنوك للإمداد والخدمات أنها مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو والتوسع في قطاعات جديدة واستكشاف مصادر جديدة للدخل وتوسيع أسطولها البحري.