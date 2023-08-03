وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت بواقع ستة آلاف إلى 227 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 29 يوليو.

وكان اقتصاديون قد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 227 ألفا لآخر أسبوع.

وأضاف القطاع الخاص الأميركي وظائف بأكثر من المتوقع خلال شهر يوليو الماضي، في إشارة إلى متانة الاقتصاد الأميركي، على الرغم من خطوات التشديد النقدي التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال الفترة الماضية للسيطرة على التضخم.

وفي يوليو الماضي، أضاف القطاع الخاص الأميركي 324 ألف وظيفة، متجاوزا التوقعات بأكثر من الضعف.

وكانت التوقعات ترجح أن يضيف القطاع الخاص في أكبر اقتصاد بالعالم 189 ألف وظيفة.

وبحسب تقرير "ADP"، فقد تم تعديل بيانات شهر يونيو بالخفض، إلى 455 ألف وظيفة بدلا من 497 ألف.

ومن المتوقع، بحسب رويترز، أن يعلن مكتب إحصاءات العمل الأميركي عن زيادة في عدد الوظائف بالقطاع الخاص بواقع 179 ألف وظيفة في يوليو الماضي.