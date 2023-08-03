وذكرت الوكالة أنه بذلك سيكون إنتاج السعودية في شهر سبتمبر المقبل ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، "يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".