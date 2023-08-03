وقال وزير التجارة عمر بولات إن الصادرات زادت 8.4 بالمئة إلى 20.09 مليار دولار في يوليو بينما زادت الواردات 11.1 بالمئة إلى 32.48 مليار دولار.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء في تركيا، الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية تقلص 37.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو إلى 5.16 مليار دولار.

وعلى أساس شهري، تراجع العجز بنسبة 58.7 بالمئة عن بيانات مايو والتي كانت 12.5 مليار دولار.

وبحسب البيانات، انخفضت الصادرات 10.5 بالمئة إلى 20.9 مليار دولار في يونيو، بينما تراجعت الواردات 17.5 بالمئة إلى 26.1 مليار دولار.

وفي مايو، بلغت الصادرات 21.66 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 34.2 مليار دولار.

وفي المجمل، ارتفع العجز التجاري التركي في النصف الأول من العام 18.7 بالمئة إلى 61.24 مليار دولار.