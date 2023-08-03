وفي الأشهر السبعة الأولى من 2023، باعت فولفو 395,856 سيارة على مستوى العالم، بزيادة 18 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2022 بفضل ارتفاع الطلب على السيارات التي تعمل بشكل كامل بالكهرباء أو الهجينة.

وقالت الشركة المصنعة، التي تملك شركة جيلي الصينية حصة أغلبية فيها، إنها باعت 64,764 سيارة تعمل بشكل كامل بالكهرباء حتى الآن مقارنة مع 23,803 سيارات في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتستهدف الشركة أن تصبح كهربائية بنسبة 100 بالمئة بحلول العام 2030، مع توسعها في مبيعات السيارات الكهربائية.