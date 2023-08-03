وقالت الشركة إن زيادة أرباحها الفصلية جاء بعد التعديل الناتج عن تسوية مطالبة ضريبية غير مباشرة قديمة في مصر بقيمة 25.5 مليون دولار.

وأشارت الشركة إلى زيادة إيراداتها في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو بنسبة 13.5 بالمئة على أساس سنوي، مستفيدة من التأثير الإيجابي لانخفاض عدد أيام شهر رمضان خلال الربع الثاني.

وكانت أمريكانا سجلت انخفاضاً بنسبة 19 بالمئة على أساس سنوي في أرباح الربع الأول بسبب تضخم أسعار السلع الأساسية وانخفاض المبيعات في شهر مارس على خلفية التأثير الموسمي لشهر رمضان الذي يصومه المسلمون.

وعلى مدار النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت الأرباح الصافية لشركة أمريكانا للمطاعم بنسبة 19.4 بالمئة لتصل إلى 144.8 مليون دولار، بعد تحقيق إيرادات قدرها 1.24 مليار دولار بزيادة حوالي 8 بالمئة.

وقالت الشركة إنها أضافت 262 متجرا جديدا لمجموعة مطاعمها خلال الاثني عشرا الماضية، مشيرة إلى هدفها بافتتاح عدد صاف من المتاجر الجديدة في 2023 يتراوح بين 250 إلى 260 متجرا.

وكانت أمريكانا للمطاعم العالمية، المشغلة لمطاعم "كنتاكي" و"بيتزا هت" بمنطقة الشرق الأوسط، جمعت 1.8 مليار دولار في طرح عام أولي، العام الماضي، في أول إدراج مزدوج على الإطلاق في سوقي أبوظبي والسعودية.