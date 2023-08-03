تبلغ قيمة هذه الطلبية نظريا 10 مليارات دولار، وفقا لأحدث قائمة أسعار لشركة إيرباص والتي لم يتم تحديثها منذ عام 2018.

وقالت إيرباص في بيان إن العقد يرفع عدد هذا الطراز من الطائرات إلى 434، وهي أكبر نسخة من الطائرات ذات الممر الواحد الرائدة للشركة المصنعة والتي طلبتها شركة ويز إير.

تم تجهيز طائرة (A321neo) من ويز إير بدرجة واحدة وحوالي 240 مقعدا، وهو دليل على انخفاض تكاليف التشغيل.

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة الطيران جوزيف فارادي في بيان بـ "الفعالية الاقتصادية المنقطعة النظير" و"بصمة الكربون المنخفضة بشكل ملحوظ" لهذه الطائرات.

تشغل ويز إير حاليا 180 طائرة من أسرة إيرباص إيه 320 "أكثر من نصفها" من النسخة الجديدة المعاد تصنيعها وهي أكثر اقتصادا من الجيل السابق.

تثمن شركات الطيران منخفضة التكلفة وشركات النقل التقليدية في نسختها للرحلات الأطول، طائرة (A321neo) وتشكل أكثر من 60% بالمئة من طلبات نسخة إيه 320.

في نهاية يوليو كانت ويز إير التي تم إنشاؤها قبل 20 عاما، الشركة الأوروبية السادسة من حيث عدد الرحلات اليومية بعد إير فرانس وقبل كاي ال ام، وفقا لهيئة مراقبة حركة الملاحة الجوية يوروكونترول.

تعتبر هذه الشركة مع منافستها المباشرة راين إير من بين كبار المستفيدين من التعافي ما بعد كوفيد-19 مع 141 بالمئة من الرحلات الجوية للفترة نفسها من عام 2019، في حين سجلن راين إير نسبة 127 بالمئة.