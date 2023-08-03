ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 0100 بتوقيت غرينتش ليظل قرب أدنى مستوياته منذ 12 يوليو المسجل في الجلسة الماضية.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1970.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في أربعة أسابيع وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ نوفمبر، الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات نمو وظائف القطاع الخاص الأميركي 324 ألف وظيفة الشهر الماضي متجاوزة توقعات رويترز بزيادتها 189 ألف وظيفة فحسب.

وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.72 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 917.74 دولار. وسجل المعدنان أدنى مستوياتهما منذ حوالي ثلاثة أسابيع.

وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1237.19 دولار للأوقية.